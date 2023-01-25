Байден заявил о готовности ВСУ перейти в контрнаступление

Украинские войска готовятся к контрнаступлению. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

"С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе", — сказал американский лидер в ходе телеобращения.

Глава Белого дома также добавил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжат готовить украинских бойцов.