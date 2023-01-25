Посетитель стриптиз-клуба в Москве потратил за ночь почти 2 млн, а наутро пошёл в полицию

Посетитель московского ночного клуба потратил на выпивку и стриптизёрш около 1 998 000 рублей, а после обратился в полицию. 34-летний Дмитрий заявил правоохранителям, что ничего не помнит, однако расходы, по его мнению, вряд ли были обоснованными. О подробностях дикого отрыва жителя Химок рассказал телеграм-канал SHOT.

Всё веселье началось примерно в три часа ночи, когда мужчина нашёл двух привлекательных девиц. Они вместе выпили, а затем спутницам захотелось попеть. Те уговорили мужчину пойти в караоке, однако в итоге привели Дмитрия в стриптиз-клуб в Малом Афанасьевском переулке. При этом "пострадавший" был не против провести время в этом месте. Он заплатил за вход пять тысяч рублей, заказал девушкам напитки и фрукты. А вот что было дальше, он уже точно не помнит. Примечательно, что посетитель уехал из клуба примерно в 14:00 следующего дня, такси ему вызвали заботливые стриптизёрши.