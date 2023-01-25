Путин поддержал идею вновь провести в РФ Всемирный фестиваль студентов и молодёжи

В перспективе в России будет возможно снова провести Всемирный фестиваль студентов и молодёжи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение студентки РУДН повторить мероприятие 2017 года. При этом глава государства признал, что в современных условиях это будет не так просто осуществить.

"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет её реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [фестиваль] и провели очень успешно", — отметил российский лидер.

Он пообещал поддержать идею студентки, но указал, что в данном вопросе всё зависит не только от желания властей, но и от участников, а также международных организаций. Путин считает, что такие события, как молодёжный фестиваль, объединяют людей и проходят с хорошим результатом. Он добавил, что в России их организуют на высоком уровне.