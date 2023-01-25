Путин назвал защиту России и её жителей целью спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что целью спецоперации на Украине является защита России от угроз на прилегающих исторических территориях страны. Об этом он заявил 25 января во время разговора со студентом, который принимал участие в СВО.

"Благодарю вас и всех ваших боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите наших с вами соотечественников. <...> Цель, как я уже много раз говорил, — защита людей и самой России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. И мы этого не можем допустить", — сказал глава государства.