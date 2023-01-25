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25 января, 12:32

Мэр Пятигорска назвал Инстасамку ограниченной и потребовал отменить её концерт

<p>Дарья Зотеева. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/instasamkafuckyou" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instasamka</a></p>

Дарья Зотеева. Обложка © Telegram / instasamka

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов потребовал отменить запланированный на 15 марта концерт рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. По словам градоначальника, предстоящий приезд эпатажной дивы вызвал возмущение у многих местных жителей, которые и обратились к нему с просьбой запретить шоу.

"Провёл встречу с собственником ДК "София" — организатором выступления. Рекомендовал отменить концерт, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края", — написал Ворошилов в телеграм-канале.

Судя по всему, глава Пятигорска от творчества 22-летней Зотеевой, мягко говоря, не в восторге. Он отметил, что только "ограниченный человек" мог взять псевдоним Инстасамка. Вместе с тем Ворошилов обратился к правоохранителям для проверки организации мероприятия.

"Это в прошлом": Инстасамка отказалась от мата в песнях и дерзких выходок ради концертов в РФ

"Это в прошлом": Инстасамка отказалась от мата в песнях и дерзких выходок ради концертов в РФ

Ранее Лайф сообщал, что "Отцы России" призвали запретить концерты Инстасамки за пропаганду аморального образа жизни. Участники всероссийского общественного движения считают, что исполнительница склоняет слушателей к проституции. Они также призвали проверить её творчество на разложение детской психики.

Наталья Исакова

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