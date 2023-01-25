Мэр Пятигорска назвал Инстасамку ограниченной и потребовал отменить её концерт

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов потребовал отменить запланированный на 15 марта концерт рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. По словам градоначальника, предстоящий приезд эпатажной дивы вызвал возмущение у многих местных жителей, которые и обратились к нему с просьбой запретить шоу.

"Провёл встречу с собственником ДК "София" — организатором выступления. Рекомендовал отменить концерт, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края", — написал Ворошилов в телеграм-канале.

Судя по всему, глава Пятигорска от творчества 22-летней Зотеевой, мягко говоря, не в восторге. Он отметил, что только "ограниченный человек" мог взять псевдоним Инстасамка. Вместе с тем Ворошилов обратился к правоохранителям для проверки организации мероприятия.