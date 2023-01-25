Путин: Мы бы никогда не додумались отменить Бетховена, Баха и О. Генри

Президент Владимир Путин во время общения со студентами в Татьянин день высказался об отмене русской культуры на Западе. Глава государства отметил, что, какими бы ни были наши отношения с зарубежными странами, в России никогда бы не стали отыгрываться на классиках мировой музыки и литературы, запрещая их произведения по принципу гражданства.

"Нас из-за бугра учили-учили. Мы не идеальные, но мы никогда бы не додумались, чтобы отменить Бетховена, Баха, О. Генри. А там отменили Чайковского. Ну и пускай они живут без Чайковского, а мы без мировой классики жить не будем", — сказал российский лидер.