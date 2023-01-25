В День российского студенчества, 25 января, стартовал третий сезон Всероссийского конкурса для учащихся вузов "Твой ход". К участию также приглашаются ученики одиннадцатых классов и студенты последних курсов средних профессиональных учреждений.

В День студента стартовал третий сезон Всероссийского конкурса "Твой ход". Видео © Telegram / Росмолодёжь

"Третий год подряд 25 января мы даём старт новому сезону проекта "Твой ход". В каждом сезоне есть что-то уникальное. И сейчас я хочу объявить, что третий сезон открыт! Каждый студент может найти внутри проекта то дело, которое ему нравится. Каждый найдёт свой талант, а мы ему поможем реализовать его. Вместе мы сможем сделать больше!" — заявила программный директор конкурса Мадлен Батурина.

Участие в проекте "Твой ход" поможет ребятам в самоопределении, развитии навыков. Главным призом станет премия в размере одного миллиона рублей на образование или собственный стартап. Также многих участников ждут стажировки в крупных отечественных компаниях.

Организаторами конкурса "Твой ход" выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО "Россия — страна возможностей" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России). Подробности и ссылку на регистрацию ищите на сайте проекта.