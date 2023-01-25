ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, уничтожив более 60 бойцов ВСУ
Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Запорожском направлении, уничтожив за минувшие сутки более 60 украинских военнослужащих. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.
Помимо того, ВС РФ ликвидировали три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубицу Д-20.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные пресекли попытку украинских войск переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении.
ТАСС / Андрей Рубцов