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25 января, 12:17

ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении, уничтожив более 60 бойцов ВСУ

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Запорожском направлении, уничтожив за минувшие сутки более 60 украинских военнослужащих. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих", — отметил Конашенков.

Помимо того, ВС РФ ликвидировали три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубицу Д-20.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные пресекли попытку украинских войск переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп на Херсонском направлении.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин

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