ВСУ признали потерю Соледара
Представитель ВСУ Череватов признал переход Соледара под контроль России
Представитель Вооружённых сил Украины Сергей Череватов признал потерю Соледара и переход города под контроль российских военных.
"После месяцев трудных боёв Украинские вооружённые силы вышли оттуда (из Соледара. — Прим. Лайфа), чтобы отступить на подготовленные позиции", — цитирует Череватого агентство France-Presse.
Лайф напоминает, что 12 января ВС РФ полностью взяли под контроль Соледар в ДНР. В Минобороны РФ раскрыли манёвр, который позволил войскам занять господствующие высоты в городе. А врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар.
Getty Images / Spencer Platt