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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 12:01
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ВСУ признали потерю Соледара

Представитель ВСУ Череватов признал переход Соледара под контроль России

Представитель Вооружённых сил Украины Сергей Череватов признал потерю Соледара и переход города под контроль российских военных.

"После месяцев трудных боёв Украинские вооружённые силы вышли оттуда (из Соледара. — Прим. Лайфа), чтобы отступить на подготовленные позиции", цитирует Череватого агентство France-Presse.

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Лайф напоминает, что 12 января ВС РФ полностью взяли под контроль Соледар в ДНР. В Минобороны РФ раскрыли манёвр, который позволил войскам занять господствующие высоты в городе. А врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар.

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Getty Images / Spencer Platt

Александра Вишнякова
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