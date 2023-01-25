ВСУ признали потерю Соледара

Представитель Вооружённых сил Украины Сергей Череватов признал потерю Соледара и переход города под контроль российских военных.

"После месяцев трудных боёв Украинские вооружённые силы вышли оттуда (из Соледара. — Прим. Лайфа), чтобы отступить на подготовленные позиции", — цитирует Череватого агентство France-Presse.