Белый дом признал успехи российских сил в районе Соледара и Артёмовска

Российские силы добились "постепенного прогресса" в ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) и в Соледаре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах", — сказал он на брифинге.

Вместе с тем Кирби заявил, что США по-прежнему считают эти города "спорными", что якобы цена этого прогресса была "экстраординарной", а успех в данном направлении "не изменит стратегическую динамику на поле боя".