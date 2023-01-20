Белый дом признал успехи российских сил в районе Соледара и Артёмовска
Кирби: Российские силы достигли прогресса под Артёмовском и в Соледаре
Российские силы добились "постепенного прогресса" в ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом) и в Соледаре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах", — сказал он на брифинге.
Вместе с тем Кирби заявил, что США по-прежнему считают эти города "спорными", что якобы цена этого прогресса была "экстраординарной", а успех в данном направлении "не изменит стратегическую динамику на поле боя".
"Это не приведёт к тому, что украинцы станут проигрывать", — считает Кирби.
Лайф напоминает, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны уточнили, что российские военнослужащие заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт. Что касается Артёмовска, вагнеровцы уже близки к окружению этого города.
ТАСС / EPA / Chris Kleponis