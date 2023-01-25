Побывавший в украинском плену военный РФ рассказал о пытках и издевательствах со стороны бойцов ВСУ. Его интервью опубликовал проект "Трибунал".

Россиянин по имени Алексей рассказал, что его захватила в плен 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" после перестрелки. Мужчина сложил оружие, сдался и лёг на землю, но, несмотря на это, ему прострелили ногу.

"Я положил автомат, отошёл от него, лёг, ко мне подошли, разэкипировали. Со мной оставался один человек, он за мной наблюдал и пустил мне очередь по ногам, когда я уже сдался. Мне прострелили правую ступню", — поделился военный.

После этого его отвезли в населённый пункт Великая Писаревка на Украине. Чтобы промыть рану, бойцу дали лишь бутылку минеральной воды и тряпку. Затем пленного россиянина переместили на допрос, за Ахтырку. По его словам, там его жестоко пытали — избивали ногами, наступали на простреленную ногу, тушили сигареты об руки, заматывали скотчем лицо и голову.

Мужчина рассказал, что после допроса ему разрешили позвонить родственникам, но во время разговора отцу пленного угрожали и грубили. Суда и следствия россиянин ждал уже в военной части в Полтаве. Там его поселили в комнате хранения оружия размером примерно 170 на 170 сантиметров. Он находился в этом помещении три дня.