Жительница Уссурийска родила мёртвого ребёнка, и теперь ей грозит тюремный срок
В Уссурийске завели дело на родившую мёртвого ребёнка женщину
Жительнице Уссурийска грозит тюрьма из-за того, что она перепутала настоящие схватки с ложными и родила мёртвого ребёнка. Об этом сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, 34-летняя женщина, находившаяся на 39-й неделе беременности, подумала, что у неё начались ложные схватки, и решила не вызывать скорую помощь. Однако спустя ещё семь часов она стала рожать, в это время дома был её муж. К медикам супруги снова обращаться не стали и решили принять роды самостоятельно. В результате ребёнок появился на свет мёртвым.
Согласно предварительной экспертизе, причиной смерти новорождённого стала асфиксия. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что пассажирка самолёта "Уральских авиалиний" под Новый год родила девочку прямо в воздухе. Во время полёта у женщины начались схватки. К счастью, на борту оказались неонатолог и две медсестры-акушерки, им ассистировали бортпроводники.
Freepik / valeria_aksakova