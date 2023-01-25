Жительница Уссурийска родила мёртвого ребёнка, и теперь ей грозит тюремный срок

Жительнице Уссурийска грозит тюрьма из-за того, что она перепутала настоящие схватки с ложными и родила мёртвого ребёнка. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, 34-летняя женщина, находившаяся на 39-й неделе беременности, подумала, что у неё начались ложные схватки, и решила не вызывать скорую помощь. Однако спустя ещё семь часов она стала рожать, в это время дома был её муж. К медикам супруги снова обращаться не стали и решили принять роды самостоятельно. В результате ребёнок появился на свет мёртвым.

Согласно предварительной экспертизе, причиной смерти новорождённого стала асфиксия. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", ей грозит до двух лет лишения свободы.