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25 января, 11:51

Сексолог дала инструкцию, как пережить тяжёлый развод и открыть сердце новым отношениям

Сексолог Иванова выделила пять стадий, которые проживает человек после развода

Процесс развода для многих пар становится настоящим горем, после которого нужно прожить пять разных стадий, а новые романы можно строить как минимум через полгода. Об этом РИА "Федералпресс" рассказала психолог-сексолог Екатерина Иванова.

Первая стадия, с которой сталкивается человек после развода, — это отрицание и шок. В этот период каждый старается делать вид, что ничего не случилось и всё произошедшее будет шагом к лучшему. Однако за этим наступает злость, когда приходит понимание случившегося.

"Психика даёт сигнал в мир, а отклика нет. Злость нужна для того, чтобы этот сигнал получить. Лёгкость протекания этого этапа зависит от степени позволения себе злости", — отмечает психолог.

Сразу за этим человек переходит к стадии торгов, когда он делает шаги по исправлению ситуации, но это не приносит никаких результатов. После чего у разведённого начинаются депрессия и подавленность, которые сопровождаются слезами и грустью. Финальным этапом становится принятие, когда затягиваются душевные раны и обретаются новые надежды. Весь этот путь может занять минимум полгода, если постепенно следовать всем этапам. Однако если какое-то из чувств стоит в запрете, то тогда человек будет загонять себя в депрессию.

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Артур Белкин
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