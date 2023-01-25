В Удмуртии мать с 12-летним сыном убили и сожгли в бане

В Удмуртии убили мать с 12-летним сыном, а после сожгли их тела в бане. Как сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в силовых структурах, пожарные нашли останки женщины и ребёнка на пепелище в минувший вторник, 24 января, в селе Люкшудья.

Изначально оперативники завели дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", так как была выдвинута версия о том, что семья погибла во время пожара. Однако позже криминалисты установили, что женщина и её сын скончались от черепно-мозговых травм. После вскрывшихся деталей следователи переквалифицировали действия на статью 105 УК РФ "Убийство".

Известно, что погибшая злоупотребляла алкоголем. Она проживала в частном доме с сыном и гражданским мужем. Последний в день инцидента отсутствовал дома, поскольку работал. Расследование уголовного дела продолжается.