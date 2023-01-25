Врач перечислила простые блюда для правильного завтрака студента

На умственную деятельность уходит много калорий, поэтому студентам не следует пропускать завтрак перед парами. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Татьяна Терехова. Она перечислила сытные блюда, которые легко приготовить с утра.

"Один из вариантов — это яичница, так как яйца являются неиссякаемым источником энергии, содержат много белка и дают ощущение сытости на долгое время. Так, например, можно пожарить яйца, также обжарить куриную грудку и добавить немного зелени", — сказала специалист.

Терапевт также рекомендовала на завтрак творожную массу с добавлением банана или грецкого ореха. Такое блюдо содержит достаточно много калорий, но при этом благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

А для студентов с заболеваниями ЖКТ идеальным завтраком будет овсянка, считает врач. По её словам, эта каша также помогает выводить из организма вредный холестерин. Она хорошо сочетается с бананом, орехами и изюмом.

"Каша обладает не только обволакивающим действием, что благотворно сказывается на желудочно-кишечном тракте, но также это и источник лизина, витаминов группы В и кальция", — указала Терехова.