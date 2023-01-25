Патриарх Кирилл призвал к примирению украинцев, русских и белорусов

Русские, украинцы и белорусы обязаны примириться и остановить попытки междоусобной брани. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в храме Христа Спасителя.

"Моё слово сегодня — и к россиянам, и к украинцам, и к белорусам, и ко всем остальным, кто входит в историческую реальность Святой Руси, — делать всё для того, чтобы враг рода человеческого (дьявол. — Прим. Лайфа), посеяв семена вражды, не добился того, чтобы брат восставал на брата, [делать всё] чтобы благоденствие и братская любовь присутствовали среди всех народов исторической Руси", — отметил он.

По словам главы РПЦ, Россия сейчас сталкивается со многими опасными и судьбоносными вызовами. Патриарх пожелал, чтобы на фоне этих сложностей был найден правильный ответ, который бы укрепил братские связи народов. По его словам, эта задача является важной частью миссии Церкви. На данный момент почти не осталось ни одной организации, которая имела бы влияние на просторах Святой Руси, не будучи вовлечённой в "политическую перипетию", считает предстоятель Русской церкви.

"Церковь наша — это Церковь всея Руси. И Россия, и Украина, и Белоруссия, и прочие страны и народы, входящие в эту историческую Русь, являются местом нашего пасторского служения. Значит, и проблемы, которые возникают, должны сопровождаться нашей горячей молитвой о том, чтобы Господь в первую очередь примирил людей", — сказал патриарх.

Он добавил, что эти молитвы сопровождаются сопереживанием всем, кто "лишился крова, здоровья, жизни". По мнению патриарха, важно, чтобы никакие провокации не смогли "заглушить общую духовную жизнь народов Святой Руси".