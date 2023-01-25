Беззаботность, дружба и сессии: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируются студенческие годы
Опрос: Почти 100% россиян заявили, что хотели бы вернуться в студенческие годы
Почти все россияне (97%) хотели бы вернуть студенческие годы, и только 2% заявили, что не желают снова прожить это время. Опрос был специально подготовлен к Татьяниному дню, пишет RT. В исследовании "Альфастрахования" приняли участие более 1,2 тысячи человек.
Для 91% опрошенных этот период связан с беззаботностью, для 63% — с дружбой, для 42% — с новыми знакомствами, развлечениями и поездками. У 21% россиян студенчество ассоциируется с дипломами, у 17% — с сессией и бессонными ночами, у 11% — с государственными экзаменами.
Кроме того, выяснилось, что 34% респондентов работают по полученной специальности, а 28% она не пригодилась. Из последних 38% опрошенных сменили сферу в первый же год после выпуска, 27% — в течение первых трёх лет, 18% поступили на второе высшее, ещё 7% россиян бросили обучение и окончили курсы по заявленной специальности.
Ранее "Сбермаркет" назвал топ-7 продуктов, которые покупают московские студенты. Рейтинг состоит из овощей и фруктов. Так, например, каждый пятый студент заказывает бананы, а второе место делят репчатый лук и помидоры.
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