Беззаботность, дружба и сессии: Россияне рассказали, с чем у них ассоциируются студенческие годы

Почти все россияне (97%) хотели бы вернуть студенческие годы, и только 2% заявили, что не желают снова прожить это время. Опрос был специально подготовлен к Татьяниному дню, пишет RT. В исследовании "Альфастрахования" приняли участие более 1,2 тысячи человек.

Для 91% опрошенных этот период связан с беззаботностью, для 63% — с дружбой, для 42% — с новыми знакомствами, развлечениями и поездками. У 21% россиян студенчество ассоциируется с дипломами, у 17% — с сессией и бессонными ночами, у 11% — с государственными экзаменами.

Кроме того, выяснилось, что 34% респондентов работают по полученной специальности, а 28% она не пригодилась. Из последних 38% опрошенных сменили сферу в первый же год после выпуска, 27% — в течение первых трёх лет, 18% поступили на второе высшее, ещё 7% россиян бросили обучение и окончили курсы по заявленной специальности.