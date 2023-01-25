МИД Грузии вызвал украинского дипломата из-за слов об эвакуации соотечественников

Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов вызван в грузинский МИД из-за обвинений властей страны в сближении с Россией . Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал "Имеди".

Внешнеполитическое ведомство потребовало от Касьянова объяснений в связи с его недавними высказываниями в контексте грузино-украинских отношений.

Ранее Касьянов предрёк массовую эвакуацию украинцев из Грузии в случае восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Он также отметил, что Грузия, официально взявшая курс на интеграцию в ЕС и НАТО, "начала двигаться в другую сторону". К такому выводу дипломат пришёл, изучив позитивную реакцию представителей правящей в Грузии партии на возможное возобновление авиасообщения с Россией.