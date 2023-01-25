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25 января, 11:49

МИД Грузии вызвал украинского дипломата из-за слов об эвакуации соотечественников

Украинского дипломата Касьянова вызвали в грузинский МИД после высказываний об авиасообщении с Россией

Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов вызван в грузинский МИД из-за обвинений властей страны в сближении с Россией. Об этом в среду информирует ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал "Имеди".

Внешнеполитическое ведомство потребовало от Касьянова объяснений в связи с его недавними высказываниями в контексте грузино-украинских отношений.

Киев назвал подлостью желание Грузии восстановить прямые рейсы с РФ

Киев назвал подлостью желание Грузии восстановить прямые рейсы с РФ

Ранее Касьянов предрёк массовую эвакуацию украинцев из Грузии в случае восстановления прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Он также отметил, что Грузия, официально взявшая курс на интеграцию в ЕС и НАТО, "начала двигаться в другую сторону". К такому выводу дипломат пришёл, изучив позитивную реакцию представителей правящей в Грузии партии на возможное возобновление авиасообщения с Россией.

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Shutterstock

Марина Калегина

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