Адресантом "заминированных" писем в Посольство Украины оказался пенсионер
В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в украинское посольство
В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой на имя премьера страны Педро Санчеса и в украинское посольство в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции королевства.
"Был задержан предполагаемый отправитель писем, это 74-летний мужчина, который был пойман в Миранда-де-Эбро", — говорится в сообщении.
По данным телеканала La Sexta, в ноябре 2022 года мужчина отправил письмо сначала Санчесу через обычную почту, а уже потом в посольство. Внутри посылок находился порох для петард, сжатый с помощью небольшого устройства, чтобы вызвать детонацию.
Напомним, сотрудник украинского посольства в Мадриде пострадал при взрыве в дипведомстве после того, как вскрыл конверт со взрывчаткой. Власти Испании стали рассматривать произошедшее как теракт.
ТАСС / AP / Paul White