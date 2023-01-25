Адресантом "заминированных" писем в Посольство Украины оказался пенсионер

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой на имя премьера страны Педро Санчеса и в украинское посольство в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции королевства.

"Был задержан предполагаемый отправитель писем, это 74-летний мужчина, который был пойман в Миранда-де-Эбро", — говорится в сообщении.