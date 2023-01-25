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25 января, 11:47

Адресантом "заминированных" писем в Посольство Украины оказался пенсионер

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в украинское посольство

В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой на имя премьера страны Педро Санчеса и в украинское посольство в Мадриде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции королевства.

"Был задержан предполагаемый отправитель писем, это 74-летний мужчина, который был пойман в Миранда-де-Эбро", — говорится в сообщении.

По данным телеканала La Sexta, в ноябре 2022 года мужчина отправил письмо сначала Санчесу через обычную почту, а уже потом в посольство. Внутри посылок находился порох для петард, сжатый с помощью небольшого устройства, чтобы вызвать детонацию.

Полиция Испании перехватила подозрительное письмо, адресованное консульству Украины

Полиция Испании перехватила подозрительное письмо, адресованное консульству Украины

Напомним, сотрудник украинского посольства в Мадриде пострадал при взрыве в дипведомстве после того, как вскрыл конверт со взрывчаткой. Власти Испании стали рассматривать произошедшее как теракт.

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ТАСС / AP / Paul White

Светлана Оперук

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