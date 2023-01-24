10 историй, от которых кто угодно прочувствует, что такое настоящее русское одиночество

"Год прошёл после последнего моего секса. Сначала был развод, всякие душевные страдания, а потом просто противно даже представлять себе секс со случайными девушками. Хочется найти себе любимую, но негде. На работе одни военные, хожу на бокс — там тоже одни парни. Больше нигде не бываю, а на улице как-то боюсь подходить. Хочется даже не секса, а растратить всю накопившуюся нежность и заботу на кого-то. Так и живу, цветочки поливаю, кота глажу... суровый военный мужик", — Подслушано.

"Одиночество. Многие девушки боятся его, ноют, что нет парня. Но знаете, что страшнее такого одиночества? Одиночество вдвоём. Когда приходит мужчина домой, молча ест, садится к компу, молча ложимся спать. И если у вас "одиноких" есть шанс пойти в бар, встретить там кого-то, да даже пусть и на ночь, то у меня такой надежды нет. Не бойтесь быть одни, бойтесь быть несчастными", — Подслушано.

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"Никогда не забуду этот преданный и грустный взгляд одноклассника, к которому не пришли родители на выпускной. А всё из-за дурацкой причины: "Не для тебя Москва, не подавай туда документы, ты слишком глуп, и баллы у тебя плохие!" Грустно было наблюдать за тем, как объявляют его самый высокий результат ЕГЭ по школе и один из лучших в районе, выдают хороший аттестат без троек, а гордиться им некому", — Подслушано.

"Такое ощущение, что жизнь проходит мимо. Мы выросли. Оглядываешься вокруг и с ужасом осознаёшь, что большинство теперь младше тебя. И тебе 26. Не ещё 26, а уже. И ребята 1992–1993 года рождения, недавно воспринимавшиеся со снисходительной улыбкой, уже сами взрослые люди, с работой, вполне реальными проблемами, порой с семьями и детьми. А ведь нам в их возрасте всё казалось совершенно вечным. И теперь осознаёшь, что молодость в 26 — это уже не молодость, а отчаянно цепляющаяся за то, что было, зрелость. Теперь наступило время фраз: "Да, нужно собраться", "Давай встретимся через пару недель", "Не сегодня, много дел", "Я не выспался". Они звучат от друзей, и я их тоже произношу слишком часто. Я одна из тех людей, кто всегда много и отлично учился, читал хорошие книги, ставил учёбу, дела и какие-то обязанности превыше всего. Мне много чем можно гордиться, но что с того? Так иногда хочется, чтобы был кто-то, кто знал бы, если плохо. Точно знал, когда очень нужно поддержать, был с тобой на одной волне. Всё чаще вспоминается фраза из "Иронии судьбы": "В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие хорошие глупости", — Подслушано.

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"После смерти жены наша семилетняя дочка брала её духи, пшыкала на одеяло и только так засыпала. Прошло 11 лет. Теперь она уехала. Беру её духи и разбрызгиваю по дому, утром можно представлять, что уже ушла в школу, вечером — что задерживается на прогулке. Думаю купить ещё и духи жены. Кажется, схожу с ума от одиночества", — Подслушано.

"Я — актриса. Служу в известном драмтеатре. Игровой возраст — от 15 до 22, в реальности же мне почти 30. Со студенческой скамьи всегда было много поклонников среди коллег и зрителей, были лёгкие влюблённости, но никогда ни одного серьёзного романа не было. Всегда мечтала о своём "принце", о настоящем мужчине, как те, кого играли мои партнёры на сцене, но как-то не встретился. Мои коллеги уверены, что у меня есть бурный роман в стороне от театра, поклонники — что в театре, друзья детства — что и там и там. Режиссёры просят сбавить накал страстей в личной жизни, так как мешает работе. И никто так и не догадывается, что я до сих пор никогда и не имела близости с мужчинами..." — Подслушано.

"Я всегда была третьей лишней. В садике была третьей подругой, которой не рассказывали секреты, с которой не делились конфетами. В школе также была лишней. Меня всегда звали на день рождения, потому что я дарила хорошие подарки, могла заказать мыло ручной работы с фотографией, меховые наушники. Но как только наступал мой день рождения — мне даже СМС не присылали, разочаровалась. Так хочется просто с кем-то дружить, выпить винишка на выходных, обсудить всех парней. Устала быть запасной подругой", — Подслушано.

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"Самое страшное одиночество — когда рядом вроде как много людей, общения хватает. Потом в один прекрасный (или не очень) день тебе становится плохо на улице, ты падаешь, тебе помогают сесть. И на вопрос отзывчивых прохожих: "Кто вас может забрать и проводить домой, девушка?", ты понимаешь, что, в принципе, и некому. Даже если ты и позвонишь, знаешь наверняка, что никто из этих людей не приедет и не придёт. Потому что ты — не такой уж и важный человек в чьей-то жизни, как бы ни старался им быть", — Подслушано.

"Случилась у меня ситуация, решила выпить. Среда... Все друзья наотрез отказываются. Взяла коньяк, колу и пошла на улицу в парк. Сижу пью, через десять минут оглянулась вокруг, а там человек пять такие же, как я, прилично одетые, сидят и пьют одни. Вот оно, одиночество", — Подслушано.