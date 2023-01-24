10 историй, от которых кто угодно прочувствует, что такое настоящее русское одиночество
Что есть одиночество? Вариантов ответов столько же, сколько людей, которые его испытывали. Собрали 10 историй, которые помогут не только понять, что это такое, но и прочувствовать на сто процентов.
"Год прошёл после последнего моего секса. Сначала был развод, всякие душевные страдания, а потом просто противно даже представлять себе секс со случайными девушками. Хочется найти себе любимую, но негде. На работе одни военные, хожу на бокс — там тоже одни парни. Больше нигде не бываю, а на улице как-то боюсь подходить. Хочется даже не секса, а растратить всю накопившуюся нежность и заботу на кого-то. Так и живу, цветочки поливаю, кота глажу... суровый военный мужик", — Подслушано.
"Одиночество. Многие девушки боятся его, ноют, что нет парня. Но знаете, что страшнее такого одиночества? Одиночество вдвоём. Когда приходит мужчина домой, молча ест, садится к компу, молча ложимся спать. И если у вас "одиноких" есть шанс пойти в бар, встретить там кого-то, да даже пусть и на ночь, то у меня такой надежды нет. Не бойтесь быть одни, бойтесь быть несчастными", — Подслушано.
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"Никогда не забуду этот преданный и грустный взгляд одноклассника, к которому не пришли родители на выпускной. А всё из-за дурацкой причины: "Не для тебя Москва, не подавай туда документы, ты слишком глуп, и баллы у тебя плохие!" Грустно было наблюдать за тем, как объявляют его самый высокий результат ЕГЭ по школе и один из лучших в районе, выдают хороший аттестат без троек, а гордиться им некому", — Подслушано.
"Такое ощущение, что жизнь проходит мимо. Мы выросли. Оглядываешься вокруг и с ужасом осознаёшь, что большинство теперь младше тебя. И тебе 26. Не ещё 26, а уже. И ребята 1992–1993 года рождения, недавно воспринимавшиеся со снисходительной улыбкой, уже сами взрослые люди, с работой, вполне реальными проблемами, порой с семьями и детьми. А ведь нам в их возрасте всё казалось совершенно вечным. И теперь осознаёшь, что молодость в 26 — это уже не молодость, а отчаянно цепляющаяся за то, что было, зрелость. Теперь наступило время фраз: "Да, нужно собраться", "Давай встретимся через пару недель", "Не сегодня, много дел", "Я не выспался". Они звучат от друзей, и я их тоже произношу слишком часто. Я одна из тех людей, кто всегда много и отлично учился, читал хорошие книги, ставил учёбу, дела и какие-то обязанности превыше всего. Мне много чем можно гордиться, но что с того? Так иногда хочется, чтобы был кто-то, кто знал бы, если плохо. Точно знал, когда очень нужно поддержать, был с тобой на одной волне. Всё чаще вспоминается фраза из "Иронии судьбы": "В нас пропал дух авантюризма, мы перестали делать большие хорошие глупости", — Подслушано.
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"После смерти жены наша семилетняя дочка брала её духи, пшыкала на одеяло и только так засыпала. Прошло 11 лет. Теперь она уехала. Беру её духи и разбрызгиваю по дому, утром можно представлять, что уже ушла в школу, вечером — что задерживается на прогулке. Думаю купить ещё и духи жены. Кажется, схожу с ума от одиночества", — Подслушано.
"Я — актриса. Служу в известном драмтеатре. Игровой возраст — от 15 до 22, в реальности же мне почти 30. Со студенческой скамьи всегда было много поклонников среди коллег и зрителей, были лёгкие влюблённости, но никогда ни одного серьёзного романа не было. Всегда мечтала о своём "принце", о настоящем мужчине, как те, кого играли мои партнёры на сцене, но как-то не встретился. Мои коллеги уверены, что у меня есть бурный роман в стороне от театра, поклонники — что в театре, друзья детства — что и там и там. Режиссёры просят сбавить накал страстей в личной жизни, так как мешает работе. И никто так и не догадывается, что я до сих пор никогда и не имела близости с мужчинами..." — Подслушано.
"Я всегда была третьей лишней. В садике была третьей подругой, которой не рассказывали секреты, с которой не делились конфетами. В школе также была лишней. Меня всегда звали на день рождения, потому что я дарила хорошие подарки, могла заказать мыло ручной работы с фотографией, меховые наушники. Но как только наступал мой день рождения — мне даже СМС не присылали, разочаровалась. Так хочется просто с кем-то дружить, выпить винишка на выходных, обсудить всех парней. Устала быть запасной подругой", — Подслушано.
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"Самое страшное одиночество — когда рядом вроде как много людей, общения хватает. Потом в один прекрасный (или не очень) день тебе становится плохо на улице, ты падаешь, тебе помогают сесть. И на вопрос отзывчивых прохожих: "Кто вас может забрать и проводить домой, девушка?", ты понимаешь, что, в принципе, и некому. Даже если ты и позвонишь, знаешь наверняка, что никто из этих людей не приедет и не придёт. Потому что ты — не такой уж и важный человек в чьей-то жизни, как бы ни старался им быть", — Подслушано.
"Случилась у меня ситуация, решила выпить. Среда... Все друзья наотрез отказываются. Взяла коньяк, колу и пошла на улицу в парк. Сижу пью, через десять минут оглянулась вокруг, а там человек пять такие же, как я, прилично одетые, сидят и пьют одни. Вот оно, одиночество", — Подслушано.
"Была на собеседовании. Решила честно признаться, что у меня социофобия и мне некомфортно в большом коллективе. Перезвонили на следующий день и предложили работу с бОльшей зарплатой и графиком лучше, чем я рассчитывала. Дело в том, что никто не соглашался работать в абсолютном одиночестве в лаборатории за городом. Короче, я счастлива", — oseledich.
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