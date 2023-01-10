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Опубликовано 10 января 2023, 03:00

Итоги года: Проект "Трибунал"

В 2022 году в России был запущен проект по сбору данных о преступлениях украинских националистов.

Фото © t.me / ua_tribunal

Фото © t.me / ua_tribunal

Российские журналисты, историки и общественники в 2022 году запустили проект "Трибунал", который призван выявить имена украинских националистов, подозреваемых в убийствах гражданских лиц и других военных преступлениях на территории Донбасса. Данные публикуются на сайте проекта, который реализуется при поддержке Общественной палаты РФ.

Общественники обнародуют информацию о действиях украинских неонацистов и развитии ситуации в Донбассе начиная с 2014 года. Здесь собраны свидетельства жителей освобождённых территорий, информация о состоянии населённых пунктов, новости, результаты расследований правоохранительных органов и выводы экспертов.

Фото © t.me / ua_tribunal

Фото © t.me / ua_tribunal

"Военные преступления на территории Украины совершаются уже более восьми лет, их фиксируют и правозащитные организации, в том числе международные, и правоохранительные органы ДНР и ЛНР", — рассказывал Александр Дюков, историк, координатор группы информации по преступлениям против личности, директор фонда "Историческая память".

Как отмечала представитель проекта, журналист Олеся Орленко, за эти восемь лет политика украинских властей в отношении русских унесла жизни около 15 тысяч человек, в том числе 149 детей. А методы, которые использовали украинские вооружённые формирования против жителей Донбасса, можно сравнить с политикой геноцида нацистской Германии.

С началом военной операции России активисты "Трибунала" создали Telegram-канал, где стали публиковать имена и фотографии ответственных за преступления перед мирными жителями и ополчением Донбасса. Помимо бойцов нацбатальонов в списки проекта попали и многие украинские чиновники, политики, бизнесмены. Активисты "Трибунала" намерены настаивать на необходимости международного суда над этими людьми, однако пока не все на Западе готовы обсуждать эту тему беспристрастно и непредвзято. По словам Олеси Орленко, международные организации, которые активисты хотели бы привлечь для помощи "Трибуналу", пока не выразили желание сотрудничать.

Преступления, которые не должны быть забыты. LIFE DOC представляет проект "Трибунал"
Преступления, которые не должны быть забыты. LIFE DOC представляет проект "Трибунал"
Бочкарев Игорь Русланович, позывной Ведьмак. Фото © t.me / ua_tribunal

Бочкарев Игорь Русланович, позывной Ведьмак. Фото © t.me / ua_tribunal

Проект "Трибунал" возник на примере другого общественного проекта — "Без срока давности". Его участники расследуют преступления немецких захватчиков в период Великой Отечественной войны против мирного населения. В рамках проекта проводятся поисковые работы, исследуются архивы, публикуются материалы, представляются доказательства на судебные заседания, посвящённые военным преступлениям нацистов.

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Александра Вишнякова
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