Итоги года: Проект "Трибунал"

Российские журналисты, историки и общественники в 2022 году запустили проект "Трибунал", который призван выявить имена украинских националистов, подозреваемых в убийствах гражданских лиц и других военных преступлениях на территории Донбасса. Данные публикуются на сайте проекта, который реализуется при поддержке Общественной палаты РФ.

Общественники обнародуют информацию о действиях украинских неонацистов и развитии ситуации в Донбассе начиная с 2014 года. Здесь собраны свидетельства жителей освобождённых территорий, информация о состоянии населённых пунктов, новости, результаты расследований правоохранительных органов и выводы экспертов.

"Военные преступления на территории Украины совершаются уже более восьми лет, их фиксируют и правозащитные организации, в том числе международные, и правоохранительные органы ДНР и ЛНР", — рассказывал Александр Дюков, историк, координатор группы информации по преступлениям против личности, директор фонда "Историческая память".

Как отмечала представитель проекта, журналист Олеся Орленко, за эти восемь лет политика украинских властей в отношении русских унесла жизни около 15 тысяч человек, в том числе 149 детей. А методы, которые использовали украинские вооружённые формирования против жителей Донбасса, можно сравнить с политикой геноцида нацистской Германии.

С началом военной операции России активисты "Трибунала" создали Telegram-канал, где стали публиковать имена и фотографии ответственных за преступления перед мирными жителями и ополчением Донбасса. Помимо бойцов нацбатальонов в списки проекта попали и многие украинские чиновники, политики, бизнесмены. Активисты "Трибунала" намерены настаивать на необходимости международного суда над этими людьми, однако пока не все на Западе готовы обсуждать эту тему беспристрастно и непредвзято. По словам Олеси Орленко, международные организации, которые активисты хотели бы привлечь для помощи "Трибуналу", пока не выразили желание сотрудничать.

Бочкарев Игорь Русланович, позывной Ведьмак. Фото © t.me / ua_tribunal