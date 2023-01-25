Невролог рассказала, как валерьянка может помешать нормальному сну

Валерьянка, пустырник и любой другой гипнотик, даже растительный, могут вызывать привыкание и принести человеку немало проблем со здоровьем и режимом сна. Об этом "Газете.ru" рассказала доктор наук, профессор Сеченовского университета и врач-невролог клинико-диагностического центра "К9" Наталья Шиндряева.

"Прежде чем обращаться к препаратам, нужно определиться с причиной. Важно помнить, что любые снотворные средства, даже растительные, могут вызывать привыкание, а со временем без любимых таблеток или сиропа с валерьянкой и пустырником заснуть будет сложно, даже если удалось избавиться от стресса и наладить режим", — отметила врач.

Чтобы наладить сон, Шиндряева посоветовала заняться его "гигиеной" и опираться на немедикаментозные приёмы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Её, к слову, успешно применяют для лечения бессонницы.