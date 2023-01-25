Путин в День студента посетил кластер "Ломоносов" при МГУ
Российский президент Владимир Путин в День студента посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технического центра Московского государственного университета "Воробьёвы горы" в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина и ректора вуза Виктора Садовничего.
Путин во время посещения кластера "Ломоносов" ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы". Видео © LIFE
Путину показали интерактивный макет центра МГУ. На кадрах Садовничий рассказывает президенту и мэру о ходе строительства "Ломоносова". Вместе с тем глава государства сегодня увидит проекты резидентов образовательного кластера, в числе которых "Беспилотные летательные системы", "Передовые промышленные технологии" и "Биомедицина".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин знает и любит творчество Владимира Высоцкого, президент посещал расположенный в столице музей в честь артиста.
LIFE