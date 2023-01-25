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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 12:02

Стало известно, когда подготовят новый учебник истории с разделом о спецоперации

Глава Минпросвещения Кравцов: Учебник истории с главой о спецоперации подготовят в марте

Учебник истории для учеников старших классов с главой о спецоперации РФ на Украине подготовят в марте этого года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов после лекции о суверенной системе образования в Московском государственном областном университете. Выступление было приурочено ко Дню студенчества, сообщает телеканал "360".

"У нас этот раздел уже в программе есть, с целями и задачами [спецоперации на Украине]. Сегодня разрабатывается новый учебник истории, объединяющий всеобщую историю Российской Федерации, где подробно будут описаны и причины, и задачи. Учебник будет готов уже в марте для старших классов", — сказал Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос победителя конкурса "Учитель года России – 2022" педагога из Подмосковья Дмитрия Лутовинова.

Министр надеется, что со следующего года новым учебником смогут воспользоваться в школах, а преподаватели повысят свою квалификацию.

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В конце декабря 2022 года в Минпросвещения заявили, что в новом учебнике истории отразят в том числе вхождение новых регионов и санкции. Кроме того, будет подготовлен список героев спецоперации.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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