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25 января, 12:07

ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов

На Херсонском направлении ВС РФ пресекли попытку украинских войск переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Днепряны Херсонской области огнём артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", — уточнил представитель ведомства.

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Конашенков также добавил, что рядом с населённым пунктом Николаевка в Херсонской области российская авиация и артиллерия поразили резервы ВСУ на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Он уточнил, что ВС РФ ликвидировали до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Ранее Лайф сообщал о том, что российские войска уничтожили пункт управления мехбригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР.

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Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков

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