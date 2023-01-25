ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов

На Херсонском направлении ВС РФ пресекли попытку украинских войск переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Днепряны Херсонской области огнём артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", — уточнил представитель ведомства.

Конашенков также добавил, что рядом с населённым пунктом Николаевка в Херсонской области российская авиация и артиллерия поразили резервы ВСУ на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Он уточнил, что ВС РФ ликвидировали до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.