ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2023, 12:07
4836

ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов

На Херсонском направлении ВС РФ пресекли попытку украинских войск переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсионно-разведывательных групп. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Днепряны Херсонской области огнём артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра", — уточнил представитель ведомства.

Две бригады ВСУ на Купянском направлении потеряли более 40 человек за сутки
Две бригады ВСУ на Купянском направлении потеряли более 40 человек за сутки

Конашенков также добавил, что рядом с населённым пунктом Николаевка в Херсонской области российская авиация и артиллерия поразили резервы ВСУ на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Он уточнил, что ВС РФ ликвидировали до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Ранее Лайф сообщал о том, что российские войска уничтожили пункт управления мехбригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в ДНР.

BannerImage

Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar