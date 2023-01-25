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25 января, 12:09

В США выступили за возвращение российских теннисистов на Уимблдон

Чемпионка ТБШ Билли Джин Кинг призвала допустить россиян до участия в Уимблдоне

Известная американская теннисистка, победительница двенадцати турниров Большого шлема Билли Джин Кинг призвала организаторов Уимблдона допустить до участия в этом году спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Ubitennis.

"Просто пусть они играют и получают свои деньги. Это рейтинговые очки. Они должны иметь на это право. Просто пусть всё будет так же, как и на других турнирах Большого шлема", — отметила Кинг.

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Напомним, что в апреле 2022 года организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире на фоне событий на территории Украины. Из-за этого решения Уимблдон был лишён рейтинговых очков, а некоторые спортсмены раскритиковали такой шаг. При этом в 2023 году представителей России и Белоруссии могут допустить до участия в Уимблдоне.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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