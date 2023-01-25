В США выступили за возвращение российских теннисистов на Уимблдон

Известная американская теннисистка, победительница двенадцати турниров Большого шлема Билли Джин Кинг призвала организаторов Уимблдона допустить до участия в этом году спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает Ubitennis .

"Просто пусть они играют и получают свои деньги. Это рейтинговые очки. Они должны иметь на это право. Просто пусть всё будет так же, как и на других турнирах Большого шлема", — отметила Кинг.