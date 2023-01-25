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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 12:15
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Российские военные уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы России уничтожили на Купянском направлении за минувшие сутки более 90 украинских военных, а также бронетранспортёры, автомобили и самоходные гаубицы противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовая, армейская авиация и артиллерия западной группировки войск нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад армии Украины в районе населённых пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Вместе с тем ВС РФ пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп украинских военных в районе населённых пунктов Ольшана, Берестовое под Харьковом и Новосёловское Луганской Народной Республики.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортёра, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000", — заявил Конашенков.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов. По словам Конашенкова, наши военные ликвидировали на правом берегу Днепра до 30 украинских бойцов.

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Vk.com / Минобороны России

Евгения Колесникова
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