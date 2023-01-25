Российские военные уничтожили свыше 90 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Вооружённые силы России уничтожили на Купянском направлении за минувшие сутки более 90 украинских военных, а также бронетранспортёры, автомобили и самоходные гаубицы противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, штурмовая, армейская авиация и артиллерия западной группировки войск нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад армии Украины в районе населённых пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Вместе с тем ВС РФ пресекли действия семи диверсионно-разведывательных групп украинских военных в районе населённых пунктов Ольшана, Берестовое под Харьковом и Новосёловское Луганской Народной Республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортёра, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ Panzerhaubitze 2000", — заявил Конашенков.
Ранее сообщалось, что ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов. По словам Конашенкова, наши военные ликвидировали на правом берегу Днепра до 30 украинских бойцов.
Vk.com / Минобороны России