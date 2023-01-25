Минобороны РФ: Российские военные сбили украинские Ми-8 и Су-27

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он, добавив, что Воздушно-космические силы РФ сбили самолёт Су-27 вблизи Славянска в ДНР.

Кроме того, за сутки уничтожены четыре беспилотника противника в районах населённых пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка Донецкой Народной Республики. Также российские бойцы перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах города Пологи и села Тарасовка в Запорожской области.