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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 12:19
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Минобороны РФ: Российские военные сбили украинские Ми-8 и Су-27

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он, добавив, что Воздушно-космические силы РФ сбили самолёт Су-27 вблизи Славянска в ДНР.

Кроме того, за сутки уничтожены четыре беспилотника противника в районах населённых пунктов Спорное, Берестовое, Благовещенка, Кирилловка Донецкой Народной Республики. Также российские бойцы перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах города Пологи и села Тарасовка в Запорожской области.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ не дали ВСУ переправиться на левый берег Днепра для высадки диверсантов. Рядом с населённым пунктом Николаевка в Херсонской области российская авиация и артиллерия поразили резервы противника.

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Никита Осипов
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