Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении
На Донецком направлении в ходе спецоперации подразделения Южной группировки российских войск продолжают успешное наступление. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа в Донецкой Народной Республике", — сообщил Конашенков.
По словам представителя ведомства, российские военные также уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Разлив и Константиновка в ДНР.
Конашенков добавил, что за сутки общие потери украинских войск на этом направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены бронетранспортёр, два пикапа и гаубица "Мста-Б".
Ранее Лайф сообщал о том, что российские войска пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Противник планировал высадить там диверсионно-разведывательные группы.
ТАСС / Андрей Рубцов