Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе спецоперации подразделения Южной группировки российских войск продолжают успешное наступление. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа в Донецкой Народной Республике", — сообщил Конашенков.

По словам представителя ведомства, российские военные также уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Разлив и Константиновка в ДНР.

Конашенков добавил, что за сутки общие потери украинских войск на этом направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены бронетранспортёр, два пикапа и гаубица "Мста-Б".