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25 января, 12:18

Российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе спецоперации подразделения Южной группировки российских войск продолжают успешное наступление. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Зализнянское, Дубово-Василевка, Северск и Победа в Донецкой Народной Республике", — сообщил Конашенков.

По словам представителя ведомства, российские военные также уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Разлив и Константиновка в ДНР.

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Конашенков добавил, что за сутки общие потери украинских войск на этом направлении составили до 60 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены бронетранспортёр, два пикапа и гаубица "Мста-Б".

Ранее Лайф сообщал о том, что российские войска пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра. Противник планировал высадить там диверсионно-разведывательные группы.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Илья Суриков

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