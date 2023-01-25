Путин поддержал предложение студентов о переносе Дня молодёжи на последнюю субботу июня
Президент Владимир Путин согласился с идеей переноса Дня молодёжи в России на последнюю субботу июня. Речь об этом зашла в ходе общения главы государства со студентами в Татьянин день — 25 января.
Участники встречи в новом корпусе МГУ пожаловались, что для празднования в календаре установлена фиксированная дата — 27 июня. А в это время в разгаре сессионная пора, поэтому праздник, по мнению самих виновников торжества, стоило бы перенести на плавающую дату. Последняя суббота июня, по мнению студентов, вполне бы подошла.
"Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит эту идею", — отметил Владимир Путин.
Напомним, что День молодёжи официально отмечается 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента России Бориса Ельцина, подписанным ещё в 1993 году. С инициативой празднования в своё время выступили Комитет по делам молодёжи и Национальный совет молодёжных объединений.
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