Путин поддержал предложение студентов о переносе Дня молодёжи на последнюю субботу июня

Президент Владимир Путин согласился с идеей переноса Дня молодёжи в России на последнюю субботу июня. Речь об этом зашла в ходе общения главы государства со студентами в Татьянин день — 25 января.

Участники встречи в новом корпусе МГУ пожаловались, что для празднования в календаре установлена фиксированная дата — 27 июня. А в это время в разгаре сессионная пора, поэтому праздник, по мнению самих виновников торжества, стоило бы перенести на плавающую дату. Последняя суббота июня, по мнению студентов, вполне бы подошла.

"Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит эту идею", — отметил Владимир Путин.