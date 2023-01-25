Медведев рассказал, кого должна поддерживать Россия
Медведев: Все видящие в России родину должны получать от неё поддержку
Те, кто считает Россию своей родиной, должны получать поддержку от страны. Такое заявление сделал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе расширенного заседания комиссии генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи.
"Все, кто видит в России родину, должны получать в нашей стране поддержку", — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проработать расширение льгот для семей мобилизованных на близких участников частной военной компании.
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