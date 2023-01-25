Медведев рассказал, кого должна поддерживать Россия

Те, кто считает Россию своей родиной, должны получать поддержку от страны. Такое заявление сделал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе расширенного заседания комиссии генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи.

"Все, кто видит в России родину, должны получать в нашей стране поддержку", — сказал он.