"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 12:31

Путин: Украинские бойцы расстреливают своих же в спину

Украинские военные в зоне боевых действий расстреливают своих же в спину. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время общения со студентами в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

"К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете? Заградотряды же создали", — сказал он на встрече, приуроченной ко Дню студента.

Стало известно, когда подготовят новый учебник истории с разделом о спецоперации

Стало известно, когда подготовят новый учебник истории с разделом о спецоперации

Ранее военный РФ рассказал об издевательствах в украинском плену. По словам бойца, ему заматывали лицо скотчем, били ногами и тушили сигареты об руки.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров