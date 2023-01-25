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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 12:31
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Путин: Украинские бойцы расстреливают своих же в спину

Украинские военные в зоне боевых действий расстреливают своих же в спину. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время общения со студентами в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

"К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете? Заградотряды же создали", — сказал он на встрече, приуроченной ко Дню студента.

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Ранее военный РФ рассказал об издевательствах в украинском плену. По словам бойца, ему заматывали лицо скотчем, били ногами и тушили сигареты об руки.

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LIFE / Павел Баранов

Варвара Романова
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