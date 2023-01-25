Путин: Украинские бойцы расстреливают своих же в спину

Украинские военные в зоне боевых действий расстреливают своих же в спину. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время общения со студентами в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

"К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете? Заградотряды же создали", — сказал он на встрече, приуроченной ко Дню студента.