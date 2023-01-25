Роман "Как закалялась сталь" и произведения про ВОВ вернут в школьную программу

В школьную программу будут возвращены роман Николая Островского "Как закалялась сталь", рассказ Алексея Толстого "Русский характер" и произведения о Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Включим в программу роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь", рассказ А.Н. Толстого "Русский характер", повесть С.С. Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением", — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

Кравцов напомнил, что в программу уже включили прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, например роман "Горячий снег" Юрия Бондарева или же поэму Константина Симонова "Сын артиллериста".