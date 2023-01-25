Казань лишили права на проведение Суперкубка УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе места проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе Суперкубка УЕФА 2023 года из Казани (Россия) в Афины (Греция)", — говорится в сообщении.

Игра должна состояться 16 августа на стадионе имени Георгиоса Караискакиса.