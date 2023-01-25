Фанаты серба Джоковича развернули российский флаг с Путиным у стадиона в Австралии

Фанаты сербского теннисиста Новака Джоковича развернули российский флаг с портретом президента РФ Владимира Путина у стадиона в Мельбурне, где спортсмен сегодня сыграл с россиянином Андреем Рублёвым. Видео опубликовал очевидец, случайно проходивший мимо.

Поклонники Джоковича развернули флаг с лицом Путина. Видео © Twitter / Tumaini Carayol

"Прогулялся по Мельбурн-парку после подачи документов, и группа людей стояла на ступеньках Rod Laver Arena, держа флаг с лицом Владимира Путина", — говорится в посте.

И действительно, на кадрах видно, как фанаты держат в руках флаги нашей страны, на одном из них даже изображён Путин. Они также кричат: "Россия! Россия! Россия!" Кроме того, поклонники Джоковича развернули и полотнище с флагом ДНР.