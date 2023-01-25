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25 января, 13:23

Путин рассказал, как в студенческие годы рубил лес в тайге

<p>Поездка Путина и Шойгу в Сибирский федеральный округ, 2021 год. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65178/photos/65383" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Поездка Путина и Шойгу в Сибирский федеральный округ, 2021 год. Обложка © Кremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова рассказал, как в своё время в составе студотряда рубил лес в тайге.

"Студенческие отряды сами по себе в своё время, где-то в 60-х годах, родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном на север, в Коми, работали и рубили лес для линий высоковольтной электропередачи прямо в тайге, дома строили", — поделился президент.

Глава государства также назвал работу в студотрядах тяжёлой, но крайне полезной.

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Ранее Путин в ходе общения со студентами заявил, что студотряды могли бы помочь восстанавливать Донбасс, но есть вопросы безопасности. Всё-таки, подчеркнул президент, в этом регионе ещё сложная ситуация.

Наталья Исакова

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