Путин рассказал, как в студенческие годы рубил лес в тайге

Российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова рассказал, как в своё время в составе студотряда рубил лес в тайге.

"Студенческие отряды сами по себе в своё время, где-то в 60-х годах, родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном на север, в Коми, работали и рубили лес для линий высоковольтной электропередачи прямо в тайге, дома строили", — поделился президент.

Глава государства также назвал работу в студотрядах тяжёлой, но крайне полезной.