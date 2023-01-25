Путину предложили задействовать студотряды для стройки на новых территориях

Студенческие отряды можно было бы задействовать при восстановлении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, но есть вопросы безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

Один из учащихся предложил организовать на новых территориях всероссийскую стройку, осуществлять которую будут студенты. Президент сначала поддержал эту идею, назвав её хорошей. По его словам, в 1960-е годы стройотряды родились как движение и в них сам Путин принимал участие. Так, он ездил на Cевер, в Республику Коми, где вместе с другими ребятами рубил лес для высоковольтных линий электропередачи, строил дома прямо в тайге. По воспоминаниям Путина, это была напряжённая, тяжёлая работа, но полезная.

"Востребованы студотряды и при восстановлении территорий. Единственное, что меня останавливает, чтобы развернуть это широко, — это вопросы безопасности. Там ситуация пока сложная", — заявил глава государства.