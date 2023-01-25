"Яркой любви и крепкой дружбы": Путин поздравил учащихся с Днём студента

Российский лидер Владимир Путин поздравил учащихся вузов с Днём российского студенчества, который отмечается 25 января. Во время встречи со студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова он пожелал, чтобы труд молодёжи приносил пользу стране.

"Я желаю вам всего самого доброго. Чтобы у вас и производственные, научные результаты были значимыми, приносили бы вам удовлетворение, чтобы вы чувствовали, что вы самореализуетесь в жизни благодаря своей работе, чтобы эта работа приносила значимые, существенные результаты всему нашему обществу, всему нашему государству. Уверен, так оно и будет. Чтобы у вас любовь была такой яркой, а дружба — надёжной, крепкой", — сказал он.

Путин напомнил, что праздник приурочен ко дню создания МГУ. По мнению президента, это большое событие не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы РФ. Российский лидер назвал Татьянин день очень приятным, радостным и ярким праздником, ведь он связан с молодёжью. Его сохранение является хорошей традицией, считает президент.

Кроме того, Путин поделился впечатлениями от экскурсии по инновационному кластеру "Ломоносов". Президент надеется, что данный научно-исследовательский город будет создан к 270-летию МГУ в 2025 году. Также глава государства вспомнил высказывания одного из ректоров университета, князя Трубецкого, который в начале ХХ века говорил о важности единства, вере в молодёжь и "святом деле, которому мы служим". Путин заключил, что студенты являются неотъемлемой частью всей образовательной системы.