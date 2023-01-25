Путин сообщил, что американские войска в Германии до сих пор являются оккупационными

Юридически и по факту американские войска в Германии до сих пор являются оккупационными. Об этом в среду сказал президент России Владимир Путин на встрече со студентами.

Он отметил, что после Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Путин напомнил, что СССР оформил прекращение этого оккупационного статуса, а США до сих пор этого не сделали.

"И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много", — заявил глава государства.

Он также указал, что советские войска были в Австрии, но ушли оттуда добровольно. А Россия как правопреемник Советского Союза стала гарантом нейтрального статуса Австрийской Республики.

"Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта Конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран — ситуация сложная", — заключил российский лидер.