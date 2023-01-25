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25 января, 13:02

Путин призвал россиян понять, что такое многополярный мир и какое место в нём отведено РФ

Россиянам следует понять, кем они сегодня являются в сложном, многообразном мире и что такое многополярный мировой порядок. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

"[Нужно] понять, кто мы сегодня, кто мы в этом сложном мире, понять, что такое многообразие мировое, что такое стандарты — мы говорим, часто слышим одно и то же, и я часто говорю о многополярном мире — что такое многополярный мир", — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что нужно с любовью и уважением относиться к собственной истории. По словам Путина, ещё следует осмыслить, в чём заключается будущее России, и осознать многообразие мира и роль нашей страны в этом.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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