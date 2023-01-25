"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 13:04

Берлускони огорчился отсутствием решений для мирного завершения украинского конфликта

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил огорчение тем, что ни у кого нет решений для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме папы римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта", — сказал политик.

Партия Берлускони опровергла его намерение отправиться в Москву на переговоры по Украине

Партия Берлускони опровергла его намерение отправиться в Москву на переговоры по Украине

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что может существовать "какой-то просвет" в урегулировании ситуации на Украине. По его мнению, над этим необходимо работать.

Обложка ©

Getty Images / Emanuele Cremaschi

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров