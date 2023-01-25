Берлускони огорчился отсутствием решений для мирного завершения украинского конфликта

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил огорчение тем, что ни у кого нет решений для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы на стороне Запада, Европы, атлантического альянса. Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме папы римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта", — сказал политик.