Включение Одессы в список наследия ЮНЕСКО назвали очередной профанацией

Комитет ЮНЕСКО по всемирному наследию не учитывал правила процедуры, когда принимал решение о включении в список исторического центра Одессы, всё это просто очередная профанация. Об этом сообщили в постоянном представительстве России при организации.

"Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры. Досье не выдерживает никакой критики, это не более чем топорная компиляция материалов туристических сайтов", — сказано в сообщении.

В постпредстве подчеркнули, что подобное нарушение базовых принципов работы нанесло непоправимый ущерб Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, а также подорвало доверие ко всему списку. А сам комитет теперь перестал быть площадкой для профессионального диалога. В постпредстве также отметили, что "визитную карточку" ЮНЕСКО превратили в "разменную монету для сведения политических счётов ради сиюминутных корыстных целей".

Там обратили внимание на то, что киевские власти скрывали от организации сведения о "варварском сносе" памятников в историческом центре Одессы и отказывались предоставлять запрошенную консультативными органами информацию, ссылаясь на военную тайну.

"[Киев] пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города. Ни один из научно обоснованных контраргументов о необходимости доработки досье на заседании комитета услышан не был", — отметили в постпредстве.

В сообщении также говорится, что сохранять исторический облик города Киев не хочет. В постпредстве на решение комитета отреагировали цитатой из "Одесских рассказов" советского писателя Исаака Бабеля: "Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд?"