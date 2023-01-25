В РУДН рассказали о желании Путина взрастить поколение творцов, а не потребителей

Качество образования в стране влияет на все сферы жизни, вплоть до производительности труда, и этим обусловлено пристальное внимание к данной теме со стороны президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя прошедшую встречу с российским студенчеством, которую провёл глава государства в Татьянин день.

Эксперт вслед за российским лидером обратил внимание, что подавляющее большинство представителей молодёжи сегодня — это очень активные люди, деятельные патриоты, которые каждодневным трудом доказывают своё гордое звание. На такой благодатной почве развивается институт наставничества, а наибольшее внимание уделяется именно воспитанию как неотъемлемой образовательной компоненте.

"Надо сказать, что воспитание органично вшито в сам термин образования, потому что образование призвано образовать человека и гражданина, создать его, по сути. И такая сочетающая сила влияет на всё общество в будущем — само общество создаёт не гражданина-потребителя, а гражданина-творца, что принципиально важно также и в сегодняшнем мире", — рассуждает собеседник Лайфа.

Показательным, по мнению Егорченкова, стало внимание Владимира Путина к теме изучения такой дисциплины, как обществознание. Глава государства проявил осведомлённость, сказав, что встроить эту науку в существующую систему преподавания гуманитарных дисциплин крайне сложно.