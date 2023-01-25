В РУДН рассказали о желании Путина взрастить поколение творцов, а не потребителей
Эксперт Егорченков объяснил интерес президента Путина к дисциплине обществознание стратегическими задачами
Качество образования в стране влияет на все сферы жизни, вплоть до производительности труда, и этим обусловлено пристальное внимание к данной теме со стороны президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, комментируя прошедшую встречу с российским студенчеством, которую провёл глава государства в Татьянин день.
Эксперт вслед за российским лидером обратил внимание, что подавляющее большинство представителей молодёжи сегодня — это очень активные люди, деятельные патриоты, которые каждодневным трудом доказывают своё гордое звание. На такой благодатной почве развивается институт наставничества, а наибольшее внимание уделяется именно воспитанию как неотъемлемой образовательной компоненте.
"Надо сказать, что воспитание органично вшито в сам термин образования, потому что образование призвано образовать человека и гражданина, создать его, по сути. И такая сочетающая сила влияет на всё общество в будущем — само общество создаёт не гражданина-потребителя, а гражданина-творца, что принципиально важно также и в сегодняшнем мире", — рассуждает собеседник Лайфа.
Показательным, по мнению Егорченкова, стало внимание Владимира Путина к теме изучения такой дисциплины, как обществознание. Глава государства проявил осведомлённость, сказав, что встроить эту науку в существующую систему преподавания гуманитарных дисциплин крайне сложно.
"Но отрадно, что глава государства считает необходимым эту тему проработать с экспертами, в том числе с молодыми. Это значит, что он не закрывает возможности, не выстраивает определённую идеологему, а уверен, что строгий научный подход позволит создать корректную методику преподавания обществознания для российской молодёжи, опирающуюся прежде всего на объективный подход", — заключил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
Напомним, что 25 января — в Татьянин день — президент Владимир Путин встретился и пообщался с российскими студентами. Обсудить успели многое. Поговорили о целях специальной военной операции и попытках Запада отменить российскую культуру, порассуждали о многополярном мире и перспективах российской науки, а ещё вспомнили о студотрядах и договорились немного передвинуть в календаре празднование Дня молодёжи.