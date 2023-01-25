Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Махачкале
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом стрельбы на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. На кадрах видно начало конфликта, видимо, услышав хлопки, очевидцы разбегаются, а после появляется и мужчина с оружием. Он несколько раз направляет дробовик на людей и делает выстрелы.
Момент стрельбы в Махачкале. Видео © LIFE
Напомним, днём 25 января в Махачкале был объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Позже в полиции уточнили, что в результате пострадали два человека, а Лайф публиковал видео с последствиями стрельбы.
Личность мужчины, открывшего огонь, уже установлена, сейчас ведётся его розыск. По предварительным данным, он может передвигаться на белом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.