Лайф публикует видео с моментом стрельбы в Махачкале

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом стрельбы на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. На кадрах видно начало конфликта, видимо, услышав хлопки, очевидцы разбегаются, а после появляется и мужчина с оружием. Он несколько раз направляет дробовик на людей и делает выстрелы.

Момент стрельбы в Махачкале. Видео © LIFE

Напомним, днём 25 января в Махачкале был объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Позже в полиции уточнили, что в результате пострадали два человека, а Лайф публиковал видео с последствиями стрельбы.