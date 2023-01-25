В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале. Как уточнили в региональном главке МВД, пострадавшими в результате инцидента стали два человека.

Лайф публикует видео последствий стрельбы в Махачкале. Видео © LIFE

На кадрах можно увидеть, что повреждения из-за выстрелов получил один из автомобилей. Кроме того, на асфальте заметны гильзы и, предположительно, следы крови. Как сообщили в республиканском МВД, личность мужчины, который открыл стрельбу, уже установлена, сейчас ведётся его розыск. По предварительным данным, он может передвигаться по городу на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado.

Автомобиль, на котором может передвигаться злоумышленник. Фото © LIFE

По информации правоохранителей, у одного из пострадавших выявлены ранения грудной клетки, левого бедра и правой голени, второй же госпитализирован с переломом челюсти.