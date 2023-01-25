"Очень верующая" румынка пыталась незаконно ввезти в РФ кресты с бриллиантами на 13 млн

В аэропорту Домодедово у пассажирки из Дубая в ручной клади нашли 18 нательных крестов с бриллиантами на сумму 13 миллионов рублей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы таможни.







"Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через "зелёный коридор" гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750-й пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

Кроме того, у женщины обнаружили незадекларированные наручные часы Bulgari. При этом общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары — более четырёх миллионов рублей. Пассажирке вменяют контрабанду стратегически важных предметов.