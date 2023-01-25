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25 января, 14:04

"Очень верующая" румынка пыталась незаконно ввезти в РФ кресты с бриллиантами на 13 млн

В Домодедово у пассажирки из Дубая нашли нательные кресты с бриллиантами на 13 млн рублей

В аэропорту Домодедово у пассажирки из Дубая в ручной клади нашли 18 нательных крестов с бриллиантами на сумму 13 миллионов рублей. Об этом говорится в заявлении пресс-службы таможни.

  • Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня
    Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня
  • Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня
    Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня
  • Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня
    Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня

Драгоценности, которые нашли у пассажирки из Дубая в Домодедово. Фото © Домодедовская таможня

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"Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через "зелёный коридор" гражданка Румынии. Драгоценности ювелирного бренда Graff выполнены из белого золота 750-й пробы и представлены в виде цепочки и подвески. Их общая стоимость оценивается в 13 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

Кроме того, у женщины обнаружили незадекларированные наручные часы Bulgari. При этом общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перемещаемые товары — более четырёх миллионов рублей. Пассажирке вменяют контрабанду стратегически важных предметов.

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Ранее Лайф писал, что 78-летняя украинка и дедушка из Брянска попались при вывозе военных чипов в термосе с компотом. Трудности возникли на вокзале Брянск-Орловский: при досмотре на входе сумки предательски запищали.

Обложка ©

Домодедовская таможня

Никита Осипов

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