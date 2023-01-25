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25 января, 14:08

Путин включил в задачи госполитики защиту брака и борьбу с использованием иностранных слов

Российский лидер Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики борьбу с чрезмерным использованием иностранной лексики. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", — указано в документе.

Также президент включил в задачи госполитики защиту "института брака как союза мужчины и женщины". Согласно подписанному документу, в РФ должны быть созданы условия для воспитания детей на основе традиционных ценностей.

Кроме того, в указе говорится об обеспечении культурного суверенитета РФ и повышении роли страны в мировом гуманитарном и культурном пространстве как основной задаче госполитики.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин назвал защиту России и её жителей целью спецоперации на Украине. По словам главы государства, наша страна не может допустить, чтобы на её же исторических территориях создавались угрозы.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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