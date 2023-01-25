Путин включил в задачи госполитики защиту брака и борьбу с использованием иностранных слов

Российский лидер Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики борьбу с чрезмерным использованием иностранной лексики. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", — указано в документе.

Также президент включил в задачи госполитики защиту "института брака как союза мужчины и женщины". Согласно подписанному документу, в РФ должны быть созданы условия для воспитания детей на основе традиционных ценностей.

Кроме того, в указе говорится об обеспечении культурного суверенитета РФ и повышении роли страны в мировом гуманитарном и культурном пространстве как основной задаче госполитики.