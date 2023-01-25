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25 января, 15:51

Пушистая "покупка": Подвыпивший житель Ленобласти утащил из магазина кота-старожила Ролтика

Неизвестный похитил кота из магазина в Ленинградской области

<p>Кота Ролтика украли из магазина в Ленинградской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/kudrovochp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДТП и ЧП Кудрово | Новости</a></p>

Кота Ролтика украли из магазина в Ленинградской области. Фото © VK / ДТП и ЧП Кудрово | Новости

Из магазина в городе Кудрово Ленинградской области неизвестный мужчина украл кота-старожила по кличке Ролтик. Животное принесли в торговую точку ещё в шестимесячном возрасте, он прожил там пять лет.

Мужчина похитил кота из магазина. Видео © VK / ДТП и ЧП Кудрово | Новости

"Утром около 11 часов мы хватились, что Ролтика нигде нет, и уже по камерам наблюдения стало ясно, что его унёс какой-то подвыпивший мужчина", — рассказала сотрудница магазина РИА "Новости".

Она добавила, что у кота бело-рыжая расцветка, он очень добрый и контактный. Также у животного аллергия, поэтому ему нужен специальный корм. Сотрудники волнуются, что Ролтику дадут "что-нибудь не то".

Сообщения о пропаже кота расклеили рядом с магазином, а также опубликовали в соцсетях, но он до сих пор не нашёлся. Магазин намерен заявить о пропаже в полицию.

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Илья Суриков

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