Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой

В Тульской области микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. В результате аварии погибло девять человек, о пострадавших не сообщается. Об этом Лайфу рассказали в местном Минздраве.

"По предварительным данным, погибло девять человек", — сообщил наш собеседник.

Кадр с места ДТП, где погибло девять человек. Фото © ГУ МЧС России по Тульской области

Кадры с места трагедии опубликовало региональное МЧС России. На них видно, что оба транспортных средства получили серьёзнейшие повреждения. Тела людей из искорёженных авто доставали спасатели.