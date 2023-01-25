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25 января, 15:45

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой

<p>Кадр с места ДТП. Обложка © <a href="https://71.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4936696" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Тульской области</a></p>

Кадр с места ДТП. Обложка © ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. В результате аварии погибло девять человек, о пострадавших не сообщается. Об этом Лайфу рассказали в местном Минздраве.

"По предварительным данным, погибло девять человек", — сообщил наш собеседник.

Кадр с места ДТП, где погибло девять человек. Фото © ГУ МЧС России по Тульской области

Кадр с места ДТП, где погибло девять человек. Фото © ГУ МЧС России по Тульской области

Кадры с места трагедии опубликовало региональное МЧС России. На них видно, что оба транспортных средства получили серьёзнейшие повреждения. Тела людей из искорёженных авто доставали спасатели.

Под Оренбургом лихач снял момент ДТП, в котором по его вине погибли два человека

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Ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в ДТП со скорой в Новосибирской области. Авария произошла на автодороге "Северный обход".

Наталья Исакова

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