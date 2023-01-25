Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Тулой
Кадр с места ДТП. Обложка © ГУ МЧС России по Тульской области
В Тульской области микроавтобус попал в ДТП с участием грузовика на трассе Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. В результате аварии погибло девять человек, о пострадавших не сообщается. Об этом Лайфу рассказали в местном Минздраве.
"По предварительным данным, погибло девять человек", — сообщил наш собеседник.
Кадр с места ДТП, где погибло девять человек. Фото © ГУ МЧС России по Тульской области
Кадры с места трагедии опубликовало региональное МЧС России. На них видно, что оба транспортных средства получили серьёзнейшие повреждения. Тела людей из искорёженных авто доставали спасатели.
Ранее Лайф писал, что четыре человека погибли в ДТП со скорой в Новосибирской области. Авария произошла на автодороге "Северный обход".