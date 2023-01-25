Политолог: Путин подаёт власти пример открытого диалога с молодёжью

Встреча президента Владимира Путина со студенчеством показала прямой и открытый диалог между молодёжью и системой власти. На этот факт в беседе с Лайфом обратила внимание политолог, член экспертного клуба "Дигория" Анастасия Слепова.

По её словам, стремление власти к открытому диалогу с молодёжью подтверждается и на формальном уровне: особое место в системе поддержки занимает президентская платформа "Россия — страна возможностей", а также новое Российское движение детей и молодёжи "Движение первых", которое было создано в тесном взаимодействии с молодым поколением и непосредственно по инициативе президента.

"Власть признаёт особую роль молодёжного сообщества в глобальных изменениях в стране и в свою очередь повышает качество системы высшего образования, создаёт условия для привлечения новых кадров для совместной работы", — отметила Слепова.

Отдельным, по мнению политолога, блоком обсуждения необходимо выделить тему наставничества, важность которой была поддержана указом президента для признания особого статуса представителей педагогической профессии. Собеседница Лайфа напомнила, что идея проекта "Твой ход", целью которого является создание среды, где происходит взаимная рокировка статуса наставника и наставляемого, была отмечена лично Владимиром Путиным.